I concorrenti hanno scoperto quando finirà ufficialmente questa quarta edizione del Grande Fratello Vip: tutte le novità sul reality show

Nelle scorse ore i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono stati tutti chiamati in confessionale a gruppi per sapere quando finirà il reality show a cui stanno partecipando. Fino ad ora si era infatti parlato dei primi di aprile e qualcuno aveva ipotizzato addirittura una data certa. Anche nella Casa, durante questi giorni drammatici, i ragazzi si spesso chiesti fino a quando sarebbero rimasti a Cinecittà vita l’emergenza Coronavirus in atto. In tempi migliori, ovviamente, tutti avrebbero voluto rimanere fino alla fine naturale dei giochi, ma in queste circostanze è comprensibile che tutti vogliono tornare ai propri affetti quotidiani.

Grande Fratello Vip: dirittura finale

Chiamate dunque in confessionale prima le donne e poi gli uomini, ai gieffini sono state palesate le ultime decisioni della produzione. Antonella, Paola e Sara hanno subito gioito alla notizia, anche se tra loro nessuno si aspettava che la finale fosse l’8 aprile: “Mancano ancora più di due settimane.

Non hanno anticipato di molto, allora”, ha commentato la Di Benedetto, riferendosi al fatto che il programma chiuderà prima del previsto.





I concorrenti pensavano infatti che il Grande Fratello Vip sarebbe stato chiuso il primo aprile. Già nei giorni passati qualcuno parlava infatti di semifinale per mercoledì 26 marzo. Patrick e Denver, al contrario, erano già preparati a una settimana in più, avendo congetturato che la trasmissione sarebbe durata fino all’8 aprile. Monti dunque dovranno riabituarsi all’idea di dover restare nella Casa ancora due settimane, in vista dell’agognata finale.