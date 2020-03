Nel corso della fortunata serie di Harry Potter, alcuni attori non sono più tra noi: ecco chi sono i 5 personaggi scomparsi

Per oltre un decennio, la saga cinematografica di Harry Potter ha fatto compagnia a migliaia di fan in tutto il mondo. Il primo film uscì nell’ormai lontano 2001, mentre l’ultimo della serie esattamente dieci anni dopo, nel 2011. Tanti sono dunque gli attori che hanno fatto parte del cast, nelle fortunate pellicole tratte dai romanzi della geniale J.K. Rowling. Tuttavia molti di loro sono passati a miglior vita: ecco dunque chi sono i 5 attori scomparsi della popolare saga fantasy.

Harry Potter: gli attori morti

Molti degli interpreti dei film della saga di Harry Potter sono diventati delle star hollywoodiane. Un esempio su tutti è Robert Pattinson, che impersonava Cedric Diggory, figlio di Amos Diggory, impiegato del Ministero della Magia. Alcuni invece non hanno avuto la medesima fortuna nel conoscere ulteriori fasti, venendo a mancare dopo aver lasciato il magico mondo di Hogwarts.

Richard Harris – Albus Silente

Richard Harris, alias Albus Silente, è stato il preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts nei primi due film della saga.

L’attore è scomparso nel 2002 all’età di 72 anni a causa del linfoma di Hodgkin. Dopo la sua morte è stato sostituito da Michael Gambon.

Richard Griffiths – Zio Vernon

Richard Griffiths è invece diventato popolare nei panni dello zio Vernon. L’attore è scomparso nel 2013 dopo alcune complicanze a seguito di un delicato intervento al cuore. Ha preso parte ai primi 5 film della saga.

Alan Rickman – Piton

Alan Rickman era il noto Severus Piton, professore di Pozioni alla scuola di Hogwarts e direttore della casa di Serpeverde. L’attore è morto nel 2016, dopo aver scoperto un tumore al pancreas solamente sei mesi prima. Ha lavorato in tutti i film della saga fino al momento del decesso.

Robert Hardy – Cornelius Caramell

Robert Hardy è stato invece Cornelius Caramell, Ministro della Magia in quattro film della saga di Harry Potter. Il noto attore inglese è venuto a mancare nel 2017 a 91 anni per cause naturali.

Robert Knox – Marcus Belb

Per finire Robert Knox è morto nel 2008 a soli 19 anni. Era stato stato scelto per il ruolo di Marcus Belby nella prima parte del film I doni della morte. Venne però accoltellato a morte durante una rissa, mentre cercava di proteggere il fratello. Prima di giungere sul set di Harry Potter aveva recitato anche un piccolo ruolo in King Arthur con Keira Knightley.