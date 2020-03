La lite tra Valentin e Maria De Filippi ad Amici 19 ha suscitato clamore, e sulla questione si è espresso pure Carlo Conti.

Come Alfonso Signorini anche Carlo Conti ha commentato la lite avvenuta ad Amici 19 tra Maria De Filippi e il concorrente Valentin: la conduttrice per la prima volta ha perso le staffe in diretta e ha intimato al ballerino di lasciare il programma.

Carlo Conti: la lite con Valentin

Anche Carlo Conti si è schierato dalla parte di Maria De Filippi dopo l’acceso battibecco avuto tra la conduttrice e Valentin ad Amici 19. “Non l’ho mai vista così”, ha dichiarato il conduttore, legato alla conduttrice da un rapporto di profonda stima reciproca. Le risposte di Valentin ai professori e agli altri concorrenti hanno fatto completamente perdere la pazienza a Maria De Filippi, e quando il concorrente aveva detto con strafottenza che “tanto se ne sarebbe andato lo stesso dal programma”, la conduttrice ha colto l’occasione intimandogli di andarsene subito.

“Sono caduto in questa litigata (…) Evidentemente era anche il clima: quel silenzio nello studio, nessuno.

Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci dl programma normale con il pubblico…forse sì: l’avrebbe fatto lo stesso”, ha dichiarato Carlo Conti a proposito della lite.





Nei giorni scorsi sui social erano spuntate alcune foto di commenti omofobi e denigratori di Valentin ai danni degli altri concorrenti, e questo non aveva fatto che peggiorare la sua situazione rispetto all’opinione del pubblico. Il concorrente non si è scusato per la brutta figura fatta ad Amici 19 e ha continuato a portare avanti le sue ragioni. Sulla questione si era espresso anche Alfonso Signorini, che come Carlo Conti si era schierato dalla parte di Maria De Filippi, dandole ragione rispetto all’alterco scoppiato tra lei e il concorrente.