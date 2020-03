Il mondo della musica piange Bill Rieflin, morto per un tumore a 59 anni: negli ultimi anni aveva suonato con i King Crimson.

Addio a Bill Rieflin, batterista tra gli altri dei King Crimnson, Ministry e R.E.M morto all’età di 59 anni. A darne la notizia è stato il bassista dei Nirvana che lo ha definito una “persona retta e eccellente“. La moglie di Robert Fripp ha poi confermato il suo decesso.

Bill Rieflin è morto

Secondo quanto si apprende, il batterista e tastierista statunitense sarebbe morto a causa di un tumore. Dopo aver esordito negli anni Ottanta con i Ministry, di cui fece parte per dieci anni, collaborò con diversi altri gruppi tra cui, oltre a quelli sopracitati, i Nine Inch Nails, e KMFDM, e i The Humans.

Il suo primo disco solista, Birth of a giant, uscì nel 1999 mentre sei ani dopo fondò un supergruppo, gli Slow Music.

In seguito venne coinvolto nel progetto musicale The Minus 5 e insieme a due colleghi dei R.E.M., Buck e McCaughey, ha affiancato il musicista inglese Hitchcock nel progetto Robert Hitchcock and the Venus 3.





Rieflin avrebbe compiuto 60 anni a settembre 2020 ma purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il male incurabile. La triste notizia si è appresa da diversi amici e colleghi che l’hanno ricordato sui social network, in primis l’ex bassista dei Nirvana Krist Novoselic e la moglie del fondatore dei King Crimson Robert Fripp.

So sorry to hear of Bill Rieflin passing away. A straight up person and excellent musician.

— Krist Novoselić (@KristNovoselic) March 24, 2020

In molti hanno poi nominato diversi successi delle band con cui aveva lavorato tra cui Burning Inside dei Ministry, brano che aveva scritto insieme ad altri musicisti.

C’è stato poi chi ne ha esaltato le caratteristiche umane definendolo “uno degli uomini più saggi, più gentili, più divertenti e più talentuosi“.