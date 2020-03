Cecilia Rodriguez commette una nuova gaffe su Instagram: la sorella Belen la riprende pubblicamente dandole della pasticciona

Belen e Cecilia Rodriguez hanno un rapporto a dir poco speciale, insieme anche al fratello Jeremias. I tre sono molto legati, come hanno del resto dimostrato in diverse occasioni, prima fra tutte il Grande Fratello Vip. Il loro affetto reciproco si intuisce peraltro anche dai social, dove sono sempre molto attivi. Belen, nello specifico, condivide su Instagram molti aspetti della sua vita personale, insieme a tutti i componenti della sua famiglia.

Il legame tra i tre Rodriguez è dunque fortissimo, tuttavia Belen, come sorella maggiore, a volte riprende i suoi fratelli più piccoli. È proprio quello che è successo poche ore fa con la bella Cecilia, attualmente fidanzata con Ignazio Moser. La modella ha infatti commesso una piccola gaffe su Instagram, che subito la sorella maggiore le ha fatto notare pubblicamente.

Ecco dunque cos’è successo nel dettaglio tra le due splendida showgirl argentine.

Cecilia Rodriguez ripresa da Belen

Cecilia e Belen Rodriguez, come abbiamo detto, sono molto legate, anche nel lavoro. Insieme hanno infatti dato vita anche a un marchio di costumi da bagno, che sta riscuotendo un grande successo in termini di vendite. In una recente Ig Stories, Cecilia ha però fatto una gaffe che riguardava proprio sua sorella. La conduttrice di Ex On The Beach di Mtv ha mostrato ai suoi fan un prodotto per il viso, sostenendo che glielo avesse consigliato Belen.





Nel dettaglio Cecilia Rodriguez ha mostrato il prodotto come acido ialuronico, consigliando alle fan di usarlo tutte le sere. Poco dopo, tuttavia, in un’altra Ig Stories, Belen ha puntualizzato alcune cose, riprendendo la sorella.

“Sei una patata pasticciona”, ha infatti precisato la moglie di Stefano De Martino taggando la sorella nella clip. “Questo non è acido ialuronico, ma glicolico, ed è meglio non usarlo tutte le sere, ma alternare”: così ha dunque spiegato Belen, mettendo una pezza alla piccola cantonata di Cecilia.