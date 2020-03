Coronavirus, Barbara D’Urso furiosa: “Li voglio sput***are”

Barbara D'Urso si è detta furiosa contro coloro che hanno cercato di raggiungere Messina in questi giorni di emergenza.

A Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha avuto modo di parlare con il sindaco di Messina Cateno Di Luca, il quale gli avrebbe rivelato che un gran numero di persone avrebbe cercato di raggiungere Messina nonostante l’emergenza Coronavirus. Barbara D’Urso si è infuriata, e ha chiesto ai suoi fan di mandarle i video incriminati.

Barbara D’Urso: le parole

Barbara D’Urso si è detta furiosa contro coloro che, in barbara all’emergenza Coronavirus, si starebbero spostando da comune a comune o peggio da regione a regione senza il minimo buonsenso. Il sindaco di Messina le ha detto che avrebbe le prove di “festini” fatti tra Francesi e Spagnoli proprio a Messina, incuranti delle restrizioni imposte per via dell’emergenza:





“I francesi si erano dati appuntamento in Sicilia con i loro amici spagnoli.

Abbiamo dei video di un festino”, ha detto De Luca, mentre la conduttrice ha chiesto ai suoi fan di mandare loro dei video – nel caso in cui li avessero – così da poter “sput***are” coloro che si siano incontrati in gruppo nonostante i divieti imposti dal governo.

Barbara D’Urso non è l’unica ad essersi espressa sulla questione, che nei giorni scorsi aveva fatto infuriare sindaci, cittadini in quarantena e persino Maria Grazia Cucinotta, che a proposito “dell’esodo” di persone allo stretto di Messina avrebbe detto: “Vedo che la gente minch*** resterà sempre minc***”. Il Governo ha fatto sapere di voler rendere le misure ancora più stringenti proprio per evitare che le persone vadano in giro o si spostino, nonostante i divieti imposti per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus.