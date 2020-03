Per l'emergenza Coronavirus è necessario stare in casa. Molti siti hanno messo a disposizione centinaia di titoli gratuiti.

A causa dell’emergenza Coronavirus in molti si sono trovati a dover restare a casa anche il week end, e certamente il tempo da passare sul divano difronte a un buon film è decisamente aumentato. Online è possibile reperire centinaia di titoli tra i film e serie TV che è possibile vedere gratuitamente, e alcuni di essi sono tra le migliori uscite degli ultimi anni o addirittura vincitori di premi Oscar.

Come vedere film online

Esistono molte piattaforme di streaming online che permettono di vedere film interessanti e per tutta la famiglia, e durante l’emergenza Coronavirus molte di esse hanno ampliato le loro proposte o concesso delle soluzioni gratuite per i cittadini Italiani, costretti a restare in casa a causa dell’epidemia.

Tra queste Infinity ha messo a disposizione tre mesi di servizio illimitato, così da poter permettere ai cittadini di godere di alcune ore di svago difronte a un buon film durante il periodo di quarantena.

Amazon Prime Video, Netflix e Now Tv consentono di accedere a un mese di prova gratuito, mettendo a disposizione il loro intero pacchetto di titoli (dalle serie Tv ai film, adatti a tutta la famiglia).

The Film Club, la piattaforma on demand di Minerva Pictures, proprio per far fronte all'emergenza avrebbe messo a disposizione oltre 100 titoli cinematografici, adatti sia ai grandi sia ai piccini.

VVVVID è un'altra piattaforma che consente di accedere a centinaia di film e serie tv gratuitamente, purché si installi l'app apposita sul proprio computer.

Un'altra delle piattaforme più note per la visione di film in streaming gratuito è PopCorn TV, un portale web che contiene centinaia di titoli tra film cult e proposte meno conosciute.

Altri servizi gratuiti Online

Durante l’emergenza Coronavirus anche alcune piattaforme delle emittenti Tv italiane (Rai e Mediaset in particolare) hanno fatto in modo che molti dei loro contenuti fossero visibili gratuitamente fornendo contenuti di svago per tutta la famiglia.