Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati nuovamente genitori: è nata Isabel, alla quale l'ex bomber ha fatto una dolcissima dedica sui social

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono divenuti genitori per la seconda volta. La splendida coppia, che il 18 novembre 2018 aveva visto nascere la piccola Stella, ha ora la gioia di una nuova arrivata. La piccola di casa si chiama Isabel, la cui gravidanza Costanza ha spesso immortalato su Instagram con foto e video del suo bellissimo pancione. È dunque di pochissime ore fa la notizia della nascita della loro secondogenita, che ha donato una gioia immensa anche a tutti i suoi fan della coppia.

Tale evento è infatti caldamente sentito come positivo, soprattutto in questo periodo così complicato e delicato per tutta l’Italia a causa del Coronavirus. L’annuncio della nascita di Isabel è giunto a messo social e precisamente dal profilo Instagram di Christian Vieri.

L’ex bomber ha infatti condiviso con i suoi ammiratori la lieta novella, pubblicando anche un dolcissimo messaggio alla nuova venuta.

Visualizza questo post su Instagram Benvenuta isabel ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Coco’ love u forever ❤️❤️❤️❤️❤️ Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieri) in data: 25 Mar 2020 alle ore 3:12 PDT

Bobo e Costanza al settimo cielo

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono dunque una coppia bellissima. I due si sono sposati in segreto il 18 marzo 2019, parlandone poi pubblicamente in un’intervista a Verissimo. Nell’occasione la popolare coppia ammise anche di voler allargare la famiglia. Così, poco tempo dopo, i due hanno potuto annunciare l’attesa della loro seconda bambina. Una piccola curiosità: anche la terzogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi si chiama Isabel!





L’annuncio della nascita della piccola è arrivato direttamente dall’ex calciatore, il quale ha postato su Instagram la foto del fiocco rosa. Il tutto corredato da un’amorevole dedica sia alla neonata sia alla sua splendida mamma.