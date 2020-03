Gf Vip, nella notte lite furiosa tra Antonio Zequila e Sossio Aruta

L'aria è sempre più tesa al Grande Fratello Vip: Antonio Zequila e Sossio Aruta se ne sono dette di tutti i colori.

Nella notte al Grande Fratello Vip è scoppiata una furibonda lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Sossio Aruta e Antonio Zequila si sono messi in mezzo per cercare di dividerle, ma alla fine l’alterco è scoppiato anche tra di loro.

Antonio Zequila contro Sossio Aruta

Gli animi si accendono nella casa del Grande Fratello Vip a meno di due settimane dalla fine del programma. Durante la notte tra Antonella Elia e Fernanda Lessa è quasi scoppiata una rissa, e Antonio Zequila e Sossio Aruta hanno cercato di dividerle. Sossio però non ha gradito il modo di Antonio di allontanare Antonella, visto che a suo avviso “l’avrebbe spinta”. L’ex calciatore non ha mancato di farglielo notare con toni accesi, e Zequila si è infervorato ancora di più accusandolo di non saper parlare l’Italiano.





“Mi sono messo in mezzo perché lui ha spinto Antonella.

Non mi è piaciuto quello che ha fatto, ha usato con Fernanda un metodo e con Antonella un altro tipo di forza, l’ha proprio spinta”, ha detto Sossio.

A sua volta Antonio Zequila si è sfogato con Aristide e Patrick asserendo che Sossio gli avrebbe detto “cose volgari”. “Mi ha minacciato proprio e aggredito verbalmente. Ma questo è pazzo”, ha detto Zequila nel tentativo di farsi spalleggiare dagli altri due concorrenti. Poco prima Antonella Elia aveva chiesto a Sossio se avesse più difficoltà a mandare in nomination lei o Zequila, ma la risposta dell’ex calciatore non le aveva fatto piacere. Ora che ha preso le sue difese Antonella cambierà la sua opinione nei suoi confronti?