Sembra sempre più evidente che Giulia De Lellis e Andrea Damante siano di nuovo una coppia: la quarantena passata insieme

Quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è sempre stata una sorta di telenovela, fin dagli esordi della loro conoscenza. A quattro anni dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, i Damellis fanno peraltro ancora notizia, dopo corna, accuse e love story con altre persone. Da qualche giorno, ad ogni modo, trapelano in continuazione rumors su un presunto ritorno di fiamma nella popolarissima coppia.

Voci sempre più insistenti sostengono pertanto che i due si stiano frequentando, senza peraltro essere finora smentite da parte dei diretti interessati. Al contrario, la web influencer avrebbe addirittura ammesso di essere tornata in buoni rapporti con il DJ veronese, col quale spesso si sente al telefono. A quanto pare, ad ogni modo, la vulcanologa romana non ha detto tutta la verità.

Stando infatti ai rumors che circolano in rete, Giulia e Andrea starebbero addirittura passando la quarantena da Coronavirus insieme, nella casa di lei a Pomezia.

Giulia De Lellis e Damante insieme

Tutto è iniziato dalla diffusione di alcune testimonianze di persone che abitano per l’appunto a Pomezia, città di Giulia De Lellis. A quanto pare i due sarebbero stati visti insieme in un negozio di elettronica appena prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Poi, quando ha avuto inizio la quarantena vera e proprio, l’ex tronista non sarebbe riuscito a rientrare a Milano.





Per questo sarebbe rimasto nella casa dell’ex fidanzata insieme alla famiglia di quest’ultima. Qualcuno avrebbe inoltre visto la coppia allenarsi sul balcone di casa. Infine di recente Giulia si è mostrata su Instagram indossando una felpa rossa molto simile a quella sfoggiata dallo stesso Andrea pochi giorni prima.

Cosa bolle in pentola?