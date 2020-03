Doppia eliminazione e gran numero di sorprese: tutte le anticipazioni sulla puntata del 25 marzo al Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello sta per volgere al termine e durante la serata del 25 marzo sono attese importanti sorprese e una doppia eliminazione al Grande Fratello Vip. Chi lascerà definitivamente il reality show?

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Il 25 marzo si svolgerà una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, e a Alfonso Signorini e Pupo è affidato l’arduo compito di avvisare i concorrenti di una doppia eliminazione (oltre a quella di uno dei concorrenti già finiti in nomination). Tra i concorrenti in nomination vi sono Fernanda Lessa, Antonella Elia e Licia Nunez e oltre a loro un altro Vip dovrà lasciare definitivamente la casa. Di chi si tratterà?



Come al solito da quando sono entrato in vigore le norme per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus, il programma si svolgerà senza ospiti e senza pubblico, mentre l’opinionista Wanda Nara sarà come sempre assente (poiché ha raggiunto la sua famiglia a Parigi, dove si trova in quarantena).

Il programma volgerà al termine l’8 aprile, e non più il 27 aprile come da programma.

Durante la puntata del 25 marzo verrà trasmesso anche un messaggio di Adriana Volpe agli altri concorrenti, curiosi di sapere come se la stia passando la conduttrice ora che ha lasciato definitivamente il programma.

La conduttrice ha dovuto lasciare il reality show anticipatamente per la malattia del suocero (scomparso a causa del Coronavirus). Pupo e Alfonso Signorini aggiorneranno i concorrenti anche per quanto l’emergenza Coronavirus e la situazione dei contagi in Italia e non è escluso che ci siano novità anche per quanto riguarda l’analisi dei loro rapporti da parte del conduttore del programma.