Da quando il Coronavirus è stato dichiarato pandemia planetaria, siamo tutti chiamati a restare in casa il più possibile, Vip compresi. Anche le Star hanno dunque dovuto trovare un modo per rimanere in contatto con i loro fan, sfruttando ancor di più i social e le dirette live. Così anche la bellissima Julia Roberts ha pensato di mostrarsi in una versione del tutto inaspettata sul suo profilo Instagram. Lasciando dunque da parte l’immagine impeccabile ed elegante a cui siamo abituati, eccola apparire completamente “al naturale”, senza trucco e con gli occhiali da vista.

#IStayHomeFor The terrific @petesouza tagged me and I’m so glad! During this unique and tender time #IStayHome. For My ♥️Family, For Small Businesses, For all the health care workers fighting around the world, For my amazing 95 year old neighbor. ❤️ I stay home to be part of the solution. Everyone, stay home. It is the right thing to do. ✅. I challenge my beautiful friend Jen @jenniferaniston and my amazing niece Emma @emmaroberts and my remarkable pal @therealaliwentworth to share why they stay home. 🌟

