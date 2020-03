Piero Chiambretti piange la scomparsa della sua adorata mamma Felicita, risultata come lui positiva al Coronavirus

Un tuffo al cuore è quello che si prova alla vista dell’ultimo post pubblicato da Piero Chiambretti sul suo profilo ufficiale Instagram. Si tratta infatti del necrologio dell’adorata mamma Felicita, morta in seguito alle complicazioni per essere stata contagiata dal Coronavirus. Come sappiamo, anche lo stesso conduttore è risultato positivo al Covid-19, tanto da essere ancora ricoverato in ospedale. La signora Felicita era una poetessa, per questo il popolare figlio ha voluto ricordarla con dei versi da brivido, pieni di dolore e di amarezza.

Piero Chiambretti ricorda la mamma

Il testo, scritto dal pc, vede la poesia dedicata alla signora Felicita posizionata in alto, prima del necrologio vero e proprio. Quest’ultimo che si apre con la frase “è mancata all’affetto dei suoi cari”, proseguendo con l’annuncio dato dai figli Piero e Adriana, dal nipote Eugenio, dall’adorata Margherita e da tutti i parenti.

Chiaramente anche per la donna la cerimonia funebre potrà essere tenuta solo in forma strettamente privata, come dispone la normativa vigente. Tale precisazione viene peraltro sottolineata alla fine dell’annuncio funebre.

Scomparsa dunque il 21 marzo, Piero Chiambretti ha voluto ricordare la sua mamma 3 giorni dopo sui social, pubblicando appunto il necrologio. Il esso colpisce peraltro che sotto al nome della donna compaia da dicitura “poetessa”, quasi a ricordarne lo spirito vitale nonostante l’amarezza della sua dipartita.