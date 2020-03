In tempi di quarantena le giornate si fanno particolarmente lunghe. Così, per allentare il tedio e sentirsi più vicina ai suoi follower, Rita Wilson ha deciso di condividere il suo numero di telefono su Instagram. Il gesto del tutto inaspettato della moglie di Tom Hanks ha sicuramente destato molta perplessità, ma lei assicura che il numero è davvero il suo. L’attrice, come sappiamo, si trova al momento in Australia, dove è costretta in isolamento insieme al marito dopo che entrambi sono risultati positivi al Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram

Going stir crazy? Have a suggestion for my Quarantunes playlist? TEXT ME! (310) 299-9260 – I’m giving you my phone number!! And YES… It’s actually me. Text me so I can let you know what I’m up to, when I’m in your city (once we can leave our houses), and so we can stay in touch. I mean, not ACTUALLY touch. Social distancing works!

Un post condiviso da Rita Wilson (@ritawilson) in data: 23 Mar 2020 alle ore 4:56 PDT