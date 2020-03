Roberto Burioni risponde a Christian Jessen: “Idiota”

Anche Roberto Burioni se l'è presa con Christian Jessen, e ha chiesto che il suo programma venga sospeso.

Roberto Burioni se l’è presa con Christian Jessen, il medico di Malattie Imbarazzanti che circa un mese fa aveva detto che l’Italia avrebbe utilizzato la scusa del Coronavirus per farsi “una lunga siesta”. In seguito a quanto successo Jessen ha chiesto scusa per la sua frase infelice, ma Burioni ha preteso che il suo programma venisse sospeso in Italia.

Roberto Burioni contro Christian Jessen

“Ci sono cose peggiori che prendere il Coronavirus, tipo nascere con un cervello simile a quello di questo idiota. In questo specifico caso “idiota” non è un insulto, ma una diagnosi gratuita”, ha riferito Roberto Burioni in merito alle polemiche che hanno travolto Christian Jessen, il medico del programma Malattie Imbarazzanti che aveva proferito una frase infelice sul Coronavirus in Italia. Jessen era stato travolto da una vera e propria bufera dopo aver detto che gli Italiani avrebbero utilizzato la scusa dell’emergenza per “prendersi una lunga siesta”, e a seguire lui stesso ha chiesto pubblicamente scusa per la frase infelice.





Regarding my comments about the worldwide coronavirus outbreak and its impact on Italy. Statement below and link: https://t.co/wb7ChfrUAH (1/2) pic.twitter.com/aOYuDuWArv — Dr Christian Jessen (@DoctorChristian) March 17, 2020

“Ho sbagliato, lo ammetto.

Ho cercato di sdrammatizzare il panico”, aveva fatto sapere con un post pubblico sui social. Intanto Burioni – così come molti altri – ha chiesto che il suo programma in Italia venga sospeso dopo il grave episodio che ha visto protagonista Jessen.