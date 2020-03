In una recente intervista in streaming, Belen ha parlato del periodo in cui si innamorò di Stefano, al tempo ancora fidanzato con Emma

Nel corso di un collegamento in diretta con il canale Instagram di un noto magazine di gossip, Belen Rodriguez ha avuto modo di chiacchierare un po’ con i fan. Nello specifico, la bella argentina è andata con la memoria al periodo in cui si è innamorata di Stefano De Martino, quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone. La showgirl ha confessato che avrebbe voluto essere brava come l’interprete salentina nel canto e che quindi tentava di emularla.

Belen Rodriguez copiava Emma

“Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quel che è successo”. Belen ha dunque svelato che mentre era insieme al danzatore, lei cantava in casa. “Ero bella, ma volevo essere brava anche in quel settore, così la copiavo”.

Alla domanda, poi, se Stefano l’abbia in qualche modo cambiata, questa è stata la risposta della Rodriguez: “Tutti i rapporti che ho avuto mi hanno fatto crescere, ognuno in modo diverso […]. Lui è uno tosto, sa tenermi testa, cosa per niente facile”.





Per finire, alla richiesta se sappia o meno di essere stata mai tradita dal suo compagno, Belen Rodriguez ha replicato “Qualcuno ha scritto che quando è a Napoli lui si diverte molto. L’importante è che non lo scopro”. Del resto, Stefano e Belen si sono appena rimessi insieme, perché si cerca già di mettere zizzania? Nel mentre anche Stefano De Martino ha confermato di vivere un periodo di gioia pura, sia nel lavoro che in famiglia. Proprio alla sua dolce metà, l’ex concorrente di Amici ha dedicato parole dolcissime, che individuano in Belen praticamente la donna perfetta per lui.