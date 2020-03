Chiara Ferragni si è mostrata senza un filo di trucco e ha comunque sedotto i fan dei social.

Durante la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus Chiara Ferragni si è mostrata ai fan senza un filo di trucco e molti di loro sono rimasti stupiti difronte all’aspetto dell’influencer.

Chiara Ferragni senza trucco

Tra gli scherzi a Fedez e le coccole al piccolo Leone, Chiara Ferragni sta trascorrendo la quarantena in casa e in famiglia, e sui social l’influencer si è mostrata anche au naturel, senza un filo di trucco. I fan l’hanno trovata comunque bellissima e sono rimasti increduli difronte al suo aspetto anche appena sveglia.

Di solito comunque Chiara Ferragni non utilizza make up troppo pesante, ma è chiaro che si prende cura della propria pelle con regolarità. Oltre a fornire centri estetici e dermatologici l’influencer è una vera appassionata della maschere di bellezza, e spesso via social si è mostrata ai fan mentre era intenta a dedicarsi alla sua beauty routine.





Lei e Fedez sono stati tra i primi a mobilitarsi per contribuire all’emergenza Coronavirus facendo donazioni e organizzando raccolte fondi. I due non hanno lasciato la loro casa di Milano e hanno invitato i fan a fare lo stesso. In tanti hanno lodato le iniziative promosse dall’influencer e da suo marito per far fronte all’emergenza: grazie alla raccolta fondi organizzata da lei e Fedez sono stati raccolti oltre 3 milioni di euro con i quali è stato possibile potenziare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, a Milano.