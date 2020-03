Lutto per la città di Napoli. è morto all'età di 69 anni il chitarrista Corrado Sfogli, già direttore della Nuova Compagnia di canto Popolare.

Lutto per la città di Napoli. è morto all’età di 69 anni il chitarrista Corrado Sfogli, già direttore della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Marito di Fausta Vetere, una grande artista musicale e storica componente del gruppo, Sfogli era nato nel 1951 nel capoluogo campano. Era diventato negli anni allievo del maestro Eduardo Caliendo. Da quanto si apprende la sua scomparsa è dovuta a una tragica malattia.





Napoli dice addio al chitarrista e direttore della Nuova Compagnia di Canto Popolare: è morto Corrado Sfogli. Nato nel 1951 a Napoli, Corrado si è diplomato al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino e ha ottenuto il massimo dei voti. Da sempre appassionato di musica, ne ha fatto una professione. A 25 anni entrò a far parte di una band nella quale conobbe quella che sarebbe diventata sua moglie.

Fausta Vetere. Ancor prima, però, vantava già diverse collaborazioni con orchestre, tra le quali quella dei “Cameristi Italiani” e quella del Teatro San Carlo di Napoli.

Scrisse anche alcuni brani per il mondo del teatro e del cinema: in particolare per lo spettacolo teatrale “La Celestina” diretto da Griffi, ma anche le musiche dello spettacolo “La Perla Reale” (in collaborazione con il maestro Columbro). infine, divenne autore delle musiche del film “Another time, another place”, diretto da Micheal Redford e premiato dalla critica ai festival di Cannes e di Taormina.

Moltissimi lo consideravano ancora oggi un grandissimo artista e con alcuni messaggi di cordoglio e di ricordo sui social hanno voluto esprimere il loro ultimo omaggio a Corrado.