Un gravissimo lutto ha colpito Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5 insieme a Federica Panicucci: il commosso ricordo in diretta

Nella corso della puntata di Mattino 5 di mercoledì 25 marzo, il conduttore Francesco Vecchi ha dato un commosso annuncio in diretta tv. Il giornalista ha infatti dato notizia della scomparsa di un suo collega, con il quale collaborò ai tempi in cui lui faceva l’inviato sportivo per la Sampdoria. Il professionista, che per ora conduce il programma Mediaset senza la co-presentatrice Federica Panicucci, è apparso molto colpito dalla grave perdita di Paolo Micai, cameraman e giornalista di origine genovese.

Francesco Vecchi in lutto

Paolo Micai era ricoverato da qualche giorno nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Aveva 60 anni ed è deceduto a causa del Coronavirus martedì 24 marzo 2020. Il cameraman lavorava per Mediaset e aveva seguito i principali fatti del capoluogo ligure.

Per esempio aveva immortalato il crollo della Torre Piloti al Ponte Morandi dell’agosto 2018. Nella sua vita aveva inoltre realizzato moltissimi reportage.

Visualizza questo post su Instagram gli anni passano … #paolomicai #ftp #mediaset #crew #troupe @rony.photographer Un post condiviso da Paolo Micai (@paolomicai) in data: 25 Set 2019 alle ore 1:09 PDT

In questi giorni caratterizzati dalla forte emergenza sanitaria, Paolo Micai era stato peraltro sempre in prima linea per contribuire all’aggiornamento degli italiani. Proprio per questo si è infettato con il Covid-19, che per lui, come per moltissimi altri, è risultato fatale. Francesco Vecchi lo ha dunque ricordato a Mattino 5 con immensa commozione, ricordando al pubblico di Canale 5 l’onore di aver lavorato insieme a lui per diverso tempo.