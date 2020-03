Sossio Aruta ha gelato in diretta Antonio Zequila davanti al pubblico del Grande Fratello Vip: la battuta dell'ex calciatore

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 è stata decisamente ricca di scontri, dapprima tra Antonella Elia e poi tra Antonio Zequila e Sossio Aruta. I due “galletti” del reality sono di fatto arrivati a battibeccare anche in diretta tv, fomentati dalla domande di un Alfonso Signorini sempre ficcante.

Certamente non possiamo affermare che tra Sossio e Zequila sia nata una simpatia. All’interno della casa di Cinecittà, infatti, i due trovano sempre il modo di scontrarsi. Proprio questo è successo anche in occasione dell’ultima furiosa lite tra la Elia e Fernanda Lessa, che si è rivelata una vera e propria miccia per innescare una nuova bagarre tra i due inquilini. L’attore campano, nello specifico, ha ripreso l’ex cavaliere di Uomini e Donne ripetendogli più volte di parlare in italiano.

Sossio Aruta asfalta Antonio Zequila

Interrogato in merito dal padrone di casa, Sossio Aruta ha esposto il proprio pensiero sull’accaduto.

L’ex calciatore ha dunque precisato di sentirsi quasi vittima di bullismo da parte di Zequila, che continuamente si prende gioco di lui in merito alla sua scarsa cultura. Sossio ha poi continuato il suo sfogo ricordando la lite furibonda di Zequila contro Pappalardo di diversi anni, entrata ormai negli annali della televisione. Toccato sul vivo, Antonio ha dunque risposto con una battuta sugli slip di Aruta. Ma lui, cogliendo la balla al balzo, ha concluso in maniera glaciale: “Meglio slippino che Er mutanda”. Touchée!