Ida Platano e Guarnieri in quarantena

Finalmente Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno ritrovato la propria serenità: i due stanno trascorrendo insieme anche il periodo di quarantena imposto agli Italiani per l‘emergenza Coronavirus, e tra gag comiche e video della loro quotidianità i due hanno fatto divertire i fan dei social. In uno dei loro ultimi video si vede Ida completamente avvolta da una coperta mentre dice a Riccardo di avere freddo, l’ex cavaliere insiste invece per il contrario, dicendo di avere caldo. “Che buzzurro, se fai così ti odio”, gli dice allora Ida con fare scherzoso.

Il video ha ottenuto centinaia di like da parte dei fan che hanno trovato molto esilarante la complicità irriverente della coppia.

Nonostante i due avessero lasciato Uomini e Donne rivelando di essere intenzionati a sposarsi erano circolate numerose a voci a proposito di una loro imminente e definitiva rottura. Per settimane sono sparite le loro foto insieme sui social e i fan si erano ormai convinti del fatto che la coppia si fosse detta addio. A quanto pare invece i due avrebbero ritrovato la serenità e quindi, presto o tardi, è possibile che convolino davvero a nozze come promesso. Per stare accanto a Ida Riccardo aveva dichiarato anche di volersi cercare un nuovo lavoro, così da potersi trasferire nella città in cui vive l’ex dama.