Durante una diretta instagram una fan di Justin Bieber si è mostrata completamente senza veli.

Per ingannare il tempo mentre si trova a Ontario insieme alla moglie Haley, Justin Bieber ha dato il via a una diretta con una fan: peccato che l’ammiratrice del cantante si sia fatta trovare impreparata, e fosse completamente senza veli.

Justin Bieber: l’episodio imbarazzante

Senza volerlo una fan di Justin Bieber è finita in diretta con il suo beniamino (e migliaia di fan) completamente senza veli. Quando si è accorta di essere vista da tutti la ragazza si è nascosta sotto una coperta, mentre Justin Bieber ha scherzato: “Ehi ciao, ma adesso perché ti nascondi? Questa cosa è tutta strana, ma piacere di conoscerti in ogni caso”.





Per ingannare il tempo durante il suo isolamento in Ontario, Canada, la star ha deciso di fare come molte altre celebrities, collegandosi a caso in diretta con qualcuno dei suoi fan.

La ragazza evidentemente non immaginava di essere proprio la prescelta del suo famoso interlocutore, e purtroppo la sua gaffe imbarazzante è presto rimbalzata sui social di mezzo mondo.

Bieber e sua moglie, Hailey Baldwin, sono rimasti in isolamento in Canada dopo che gli Stati Uniti hanno chiuso i loro confini a causa dell’emergenza Coronavirus. Il cantante e la modella sono convolati a nozze il 23 novembre 2018 e da allora i due sono inseparabili. La coppia vive a Beverly Hills e in tanti tra i loro fan sono in attesa di sapere quando i due si decideranno ad allargare la loro famiglia. Per il momento la coppia sembra godersi quello che ha, tra ricchezza e vita da star.