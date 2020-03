Costretti a stare a casa in quarantena per il Coronavirus, possiamo sfruttare il tempo per leggere qualche buon libro e liberare la mente

Mai come ora, l’emergenza Coronavirus ci costringe a stare chiusi in casa sicuramente troppe ore. Così, per quante attività possiamo inventarci, tuttavia la noia potrebbe essere dietro l’angolo. Leggere un buon libro è dunque certamente la soluzione ideale per svagare la mente e provare a tuffarsi in qualche mondo immaginario. Oltre a non farci pensare alla tragedia che sta colpendo il mondo intero, infatti, un libro può darci qualche spunto di riflessione nonché un motivo per tornare a sorridere. Ecco dunque alcuni piccoli suggerimenti per passare qualche ora di evasione.

“Il metodo danese”

Il metodo descritto da Marie Tourell Søderberg rappresenta una sorta di manuale per sopravvivere alla quarantena. Oltre alla spiegazione su come trovare la felicità nelle piccole cose quotidiane, troverete diversi esercizi da mettere in pratica durante questa reclusione forzata.

“Ci vediamo un giorno di questi”

Il romanzo di Federica Bosco vi strapperà qualche sorriso e forse anche qualche lacrimuccia. La storia d’amicizia in esso raccontata resta la cosa più preziosa delle due protagoniste, nonostante il tempo e alcune incomprensioni.

“Dove ti ho perso”

Il volume di Ruth Hogan vi immergerà in diverse storie che s’intrecciano tra loro. Tramite il racconto di piccoli oggetti, infatti, si paleserà una vicenda autentica, incentrata sul potere delle coincidenze e sulla fatalità dei piccoli eventi spesso poco considerati.

“Luna nera”

Se siete amanti delle trilogie, “Luna nera” di Tiziana Triana fa sicuramente al caso vostro. Questo è il primo libro della triade dedicata al mondo della stregoneria, peraltro già disponibile come serie anche su Netflix.

“La stanza delle farfalle”

Il racconto di Lucinda Riley è il romanzo perfetto per chi ama le storie di famiglia. Tra amore, amicizia e misteri, non mancano suggestivi intrecci e coinvolgenti passioni che sicuramente vi faranno emozionare.