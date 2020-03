Elettra Lamborghini e Dj Afrojack: nuova musica in quarantena

Elettra Lamborghini stupisce tutti, e col fidanzato in quarantena si mette a realizzare nuovi beat per la sua musica.

Elettra Lamborghini sta trascorrendo la quarantena in compagnia del fidanzato e promesso sposo Dj Afrojack, e ha rivelato ai fan come starebbero trascorrendo il tempo insieme realizzando nuovi beat.

Elettra Lamborghini: la quarantena

I fan di Elettra Lamborghini resteranno stupiti nello scoprire che un giorno la cantante di Musica (e il resto scompare) potrebbe diventare anche produttrice: lei e il fidanzato Dj Afrojack stanno sfruttando il tempo in quarantena per realizzare nuovi beat, ed è stata la stessa ereditiera a far ascoltare il suo primo lavoro ai fan.





“Qua la situazione sta diventando seria perché il mio professore mi ha messo alla scrivania, produttori state attenti. Ragazzi adesso vi faccio sentire i miei beat”, ha dichiarato. Con la sua solita ironia l’ereditiera ha deciso di mostrare un po’ della sua vita extra-lusso ai fan, trovandosi isolata nella sua villa col fidanzato e non avendo altro da fare.

Per solidarietà durante l’emergenza Elettra Lamborghini ha messo a disposizione dei fan le sue mascherine leopardate, regalate gratuitamente per ciascun acquisto sul suo sito.

Lei e Afrojack stanno trascorrendo il tempo facendo sport (nella villa è presente una sala adibita a palestra), guardando film, facendo puzzle o realizzando nuovi beat, e per il momento i due sembrano essere più innamorati che mai. A dicembre era stata proprio Elettra ad annunciare ai fan che il fidanzato le avesse chiesto di sposarla, e i due durante queste settimane starebbero riflettendo sui preparativi per il grande giorno (di cui ancora non si conosce la data).