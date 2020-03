Antonella Elia ha raccontato nella casa del GF VIP la storia di suo padre e della sua compagna, che sposò dopo la morte della madre

Dopo la puntata del Grande Fratello VIP 4 di mercoledì 25 marzo, Antonella Elia si è lasciata andare a un lungo racconto relativo alla sua vita familiare. Confidandosi dunque con la coinquilina Teresanna, l’ex ragazza di “Non è la Rai” ha raccontato un retroscena di suo padre che ben pochi sapevano. La Elia non vede infatti da tempo la donna che sposò il papà dopo la morte prematura della mamma. Il motivo la piemontese l’ha di fatto raccontato alla sua confidente.

Antonella Elia: il tremendo racconto

“Sono anni che non ci vediamo e ultimamente ci siamo sentite sempre meno anche al telefono. Lei [Paola] ha un problema al cuore e ogni volta che andavo a trovarla litigavamo. Così mi ha detto che non voleva vedermi, perché si sarebbe agitata e le avrebbe fatto male.

Mi sono offesa a morte e quindi non ci sentivamo più”. Per fortuna, tuttavia, in puntata Antonella ha avuto modo di ricevere una bellissima lettera proprio da parte della donna che le fece da mamma.

"La mamma ti vuole sempre bene, Antonella. Non sei mai da sola." ❤️





Ecco poi arrivare inaspettata la notizia relativa a suo padre. “Mio papà è morto in un incidente stradale quando avevo 14 anni. Lei era in macchina con lui, quindi è rimasta scioccata perché è stato terribile. Un tir ha superato il guardrail ed è passato sopra a sette-otto macchine. Quella di mio papà era la prima”. Il tragico racconto di Antonella Elia ha lasciato senza parole Teresanna e con lei anche tutto il pubblico da casa. “Non ho fratelli né sorelle, non ho nessuno”, ha infine concluso la showgirl, che è cresciuta con i nonni materni fino all’età di 22 anni.