Licia Nunez è ai ferri corti con Antonella Elia: la concorrente ne ha parlato male con gli altri gieffini.

Tra Licia Nunez e Antonella Elia le cose si fanno sempre più tese al Grande Fratello Vip. Secondo Licia la showgirl avrebbe recitato una parte fin dal suo ingresso nel programma e adesso ogni motivo sarebbe buono pur di criticarla.

Licia contro Antonella

Per Licia Nunez Antonella Elia è falsa, e lo ha dimostrato – a suo avviso – con le sue scuse in diretta TV dopo che Alfonso Signorini l’aveva rimproverata per la sua lite con Fernanda Lessa a proposito del pacco di biscotti. “Sono cattiva”, aveva pianto Antonella Elia. Nella casa del Grande Fratello Vip Licia è tornata a scagliarsi contro la bionda showgirl anche mentre parlava con gli altri concorrenti: “Si commenta da sola, è proprio quella voce che denota falsità”, ha detto Licia Nunez agli altri concorrenti, sostenendo inoltre che Antonella continuerebbe a lanciare frecciatine al suo indirizzo.





Antonella Elia è stata indubbiamente il personaggio più controverso di questa edizione del Grande Fratello Vip, e non sono poche le liti che lei ha avuto con gli altri personaggi vip all’interno della Casa.

Inizialmente il rapporto tra lei e Licia Nunez sembrava piuttosto pacifico ma purtroppo, come per le altre colleghe della casa, è presto degenerato. L’8 aprile è prevista la finale del programma che è stata anticipata rispetto alla data del 27 aprile. Molti concorrenti hanno dovuto lasciare lo show per problemi familiari o legati all’emergenza Coronavirus.