"È venuta a mancare all’età di 79 anni Mirna Doris": la fake news che circolava in rete è stata smentita sul profilo ufficiale della cantante

L’annuncio si era diramato fin dal mattino, peraltro sulla pagina Facebook ufficiale di Annunziata Chiarelli, nome d’arte Mirna Doris. La signora della musica napoletana, che compirà 80 anni il prossimo 20 settembre, era dunque stata data per deceduta. Ma fortunatamente per lei, due ore dopo su quella stessa pagina Facebook è arrivata la smentita. “Mirna è ancora con noi… La notizia del decesso… un errore della struttura”: incredibile ma vero, la fake news è l’esempio palese di quello che può succedere ai tempi dei social.

Mirna Doris è viva

Al momento l’iconica cantante originaria di Marechiaro si trova ricoverata nella casa di cura Villa Angela di Napoli. Proprio da lì, alle prime luci dell’alba del 27 marzo 2020, sarebbe arrivato il messaggio fatidico quanto totalmente errato relativo al suo decesso. Peraltro sempre su Facebook, dallo stesso profilo ufficiale che poi ha smentito la scomparsa della donna, era stato pubblicato l’annuncio più triste. Il testo recitava: “Ciao Mirna… Vola libera in cielo…”.

Nota pressoché in tutto il mondo, Mirna Doris è una delle icone assolute della musica nazionale e partenopea in particolare. Vinse il Festival di Napoli nel 1968 e da allora collezionò un numero infinito di successi e di contributi canori e televisivi, specialmente in Rai. Moltissimi sono tutt’oggi gli ammiratori dell’interprete posillipina, che in queste ore le stanno mandando i propri messaggi di vicinanza dopo la fake news diffusasi in pochissimo tempo.