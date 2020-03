Durante la semifinale di Amici 2020 Rudy Zerby è stato oggetto di un gavettone preparato da Maria De Filippi

Nel corso della semifinale di Amici 2020, Rudy Zerby è stato oggetto di un gavettone preparato dalla padrona di casa, Maria De Filippi, visibilmente divertita dalla scenetta. Il risultato finale è davvero esilarante.

Il gavettone a Rudy Zerby

Durante la semifinale di Amici 2020, Rudy Zerbi è stato oggetto di uno scherzo ad opera di Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti piazzato l’amico e collega Zerbi su un tabellone girevole che serve a segnare il punteggio nel corso del quiz “quanto mi conosci” con Al Bano e Romina Power, facendolo girare di volta in volta a proprio piacimento.

Rudy Zerbi ha più volte ammesso di sentirsi male, salvo comunque mostrarsi la spalla perfetta della conduttrice per realizzare i suoi scherzi. La vicenda. però, non si è conclusa qui. La conduttrice, infatti, gli ha lasciato una bella sorpresa proprio per il finale.

Maria De Filipp, ha affermato di avere per lui una “meravigliosa ricompensa” e introduce il regalo con tanto di canzone di Tiziano Ferro dal titolo “Il regalo più grande”.

Ecco quindi giungere dall’alto un bel secchio d’acqua, grazie ad un tecnico posizionato sopra di lui. A questo punto ecco la gag che ha un po’ imbarazzato la conduttrice. Zerbi, infatti, inizia a toccarsi le parti bassi per evidenziare come il pantalone fosse inzuppato d’acqua. La De Filippi quindi afferma: “Ma cosa fai? Ti tocchi? Non ci si può toccare così in diretta!”. Zerbi quindi replica: “Guarda Maria, guarda”.