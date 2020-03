Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 30 marzo al 5 aprile 2020

Ottimo oroscopo settimanale per il periodo dal 30 marzo al 5 aprile per Ariete, Bilancia e Acquario, meno per il Toro: le previsioni di Paolo Fox.

Paolo Fox ha reso note le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile 2020. Qui i dettagli segno per segno relativi ad amore e lavoro.

Oroscopo settimanale Fox dal 30 marzo al 5 aprile

Ottimo periodo per i nati sotto il segno dell’Ariete, della Bilancia e dell’Acquario che vengono quotati con cinque punti su cinque. Qualche difficoltà invece per i Toro che ne hanno invece soltanto due.

Ariete

Le storie d’amore che sono naufragate non devono più essere recuperate. Le coppie solide possono contare su un miglioramento, ma il consiglio è quello di evitare polemiche inutili.

Toro

Per quanto riguarda il campo amoroso, è possibile che qualche ritardo generi un po’ di tensione data la nuova dissonanza di Saturno. Si consiglia di non tornare su vecchi discorsi con parenti o con persone estranee alla coppia.

Lavorativamente bisogna ancora recuperare qualche soldo ma, compatibilmente con la crisi in corso, ci sarà occasione di farsi valere.

Gemelli

Venere sta per entrare nel segno e chi è senza amore in questo periodo sembra avere più desiderio di unirsi a qualcuno. Quanto alle coppie, si stanno risolvendo problemi che possono aver toccato il settore pratico. Dal punto di vista lavorativo ci sarà qualche progetto che avrà successo soprattutto se c’è la volontà di portarlo avanti.

Cancro

Venere inizia un transito neutrale che durerà fino agli inizi di agosto. Per i più volenterosi entro l’estate nascerà un’amicizia piacevole. Dopo un periodo difficile in campo professionale, arriva finalmente qualche soluzione e la settimana porterà buoni suggerimenti.

Leone

Gestire la propria vita con queste stelle è decisamente più facile rispetto alla prima parte di marzo: queste infatti aiutano ala riappacificazione e se c’è qualcuno che interessa bisogna approfittarne nel fine settimana.

Essendo però Saturno in opposizione, potrebbero esserci ostacoli sul lavoro.

Vergine

Dato che Venere inizia un transito particolare, è meglio non mettere a soqquadro le relazioni. Attenzione alle incomprensioni soprattutto nei primi giorni della settimana: per coloro che hanno discusso a lungo o sono in una fase di scontentezza, questo è un periodo di non ritorno e solo le storie che funzionano andranno avanti.

Bilancia

La situazione generale diventa più tranquilla, in particolare venerdì quando Venere inizierà a transitare favorevolmente. Quanto alla professione è importante d’ora in poi curare l’aspetto legale, tecnico e anche rivedere alcuni contratti.

Scorpione

Le storie d’amore che hanno resistito alla bufera sono davvero poche ma fra pochi giorni la situazione si stabilizzerà perché il pianeta dell’amore non sarà più opposto.

Il cielo per il momento non offre grandi soluzioni lavorative: ci vuole ancora tempo per tornare al ritmo desiderato.

Sagittario

La maggioranza dei nati sotto questo segno preferiranno abbandonare le storie che non danno nulla. Quanto alle coppie che sono tali da tempo bisogna distinguere tra quelle in crisi e quelle che hanno solo qualche battibecco in corso: le prime sono a rischio mentre le seconde dovranno evitare ulteriori tensioni.

Capricorno

Le coppie che si vogliono bene stanno mettendo in cantiere un grande progetto che porteranno a compimento entro l’estate. Inevitabilmente si registrerà un piccolo ritardo ma la propria forza si nota soprattutto nei momenti di difficoltà.

Acquario

Settimana di grande recupero per i nati del segno al punto che finalmente si potranno accorgere che un amore è diventato importante.

Il consiglio è quello di evitare le situazioni che possono diventare difficili da gestire.

Pesci

Il periodo può agevolare le decisioni importanti, anche al punto di chiudere una storia che non funziona. Le relazioni più complesse sono da tempo in crisi e anche i grandi amori possono essere soggetti a qualche perplessità.