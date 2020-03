A pochi giorni dal terribile lutto, Adriana Volpe ha voluto rivolgere una commovente dedica al suocero stroncato dal Coronavirus

A pochi giorni di distanza dalla scomparsa del suocero Ernesto Parli, Adriana Volpe è tornata a farsi viva sul suo account ufficiale Istangram. Lì la conduttrice ha voluto postare una dedica speciale proprio al padre di suo marito, morto a seguito delle complicazioni dopo aver contratto il Coronavirus. Già subito dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, l’ex signora di casa de I Fatti Vostri aveva voluto ringraziare tutti i suoi fan per averla sostenuta in un momento così delicato della sua vita. Qualche ora fa, tuttavia, la bionda romana ha pensato di rivolgere un personale pensiero più che emozionato al suo amato suocero.

Visualizza questo post su Instagram “In te invento il mondo se prometti che ci giocherai … voltandoti a guardarmi , sorridendo mi dirai che è già qui il Paradiso…. io rinasco in te, in mani piccole, che sanno disegnare un mare calmo, una conchiglia e nuvole…” Per TE, Nonno Ernesto. Adri, Gisele e Roby. Song “Io rinasco in te” di Marco Profeta . YOUTUBE VEVO CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UC26aSCbie73Z0Hjh__i3bLg Oggi questa tua canzone @marco_profeta77 assume un significato ancora più intenso. Thanks My Best Friend <3 Adri. Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 29 Mar 2020 alle ore 11:09 PDT

Adriana Volpe: la dedica al suocero

Con un breve video delle foto di famiglia, l’ex gieffina ha dunque dedicato al suocero Ernesto una canzone da brividi.

La morte dell’uomo è stata per lei un vero fulmine a ciel sereno, dal momento che quando le è stata comunicata si trovava ancora nella Casa di Cinecittà. Il vuoto lasciato in lei dall’ex presidente del FC Chiasso è davvero enorme, per questo la dedica risulta ancor più commovente.

Nella clip in questione appaiono dunque le foto di Adriana Volpe insieme a sua figlia Gisele e al marito Roberto Parli. In sottofondo si sente poi la canzone “Io rinasco in te”, scritta da Marco Profeta, amico della romana. L’ex conduttrice di casa Rai ha così voluto ricordare il suocero scomparso, con parole che lasciano il segno di questo tremendo momento storico.