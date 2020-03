Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono detti addio: l'annuncio sui social dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L’annuncio è arrivato direttamente da Veronica Burchielli su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti voluto essere lei stessa a confermare la rottura con Alessandro Zarino. In un post pubblicato sul social network, la giovane ha dunque confermato che la loro storia si è conclusa a distanza di qualche mese dalla loro conoscenza nel dating show mariano. “Sono stata molto assente, ma ho avuto bisogno di tempo per pensare […]. Non riesco a fingere che tutto vada bene e non riesco a mostrarmi spensierata e allegra se in realtà non lo sono. […]. Ho bisogno di raccontarvi delle cose”. Così ha dunque esordito Veronica, per poi rendere ufficiale la triste notizia.

Veronica Burchielli parla ai fan

Veronica Burchielli ha precisato di voler rendere pubblica la fine della sua storia con Alessandro per rispetto di chi li ha seguiti con affetto nel loro percorso a Uomini e Donne.

L’ex corteggiatrice, tuttavia, non ha voluto palesare per ora i motivi della separazione da Zarino. Per il momento, dunque, questi restano ancora privati. “Fino a che non è stata presa una decisione, ho sempre preferito dire che tutto andava bene per tutelarci. Non dando la possibilità a eventi o fattori esterni di appesantire il nostro momento. Evitando inutili gossip […] perché è normale avere delle difficoltà in un rapporto”. La giovane ha infine concluso il suo post precisando di aver creduto molto in questa storia d’amore, per poi abbracciare virtualmente tutti i suoi ammiratori.

Nel mentre, anche lo stesso Alessandro Zarino ha confermato la rottura con Alessandra con un identico post su Instagram: