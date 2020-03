La preghiera in diretta a Live di Barbara D'Urso e Matteo Salvini per i morti da Coronavirus sta registrando una valanda di polemiche online

A dispetto del fatto che tutto sembra essere ormai apparso in tv, nell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso” è successo l’incredibile. L’ex ministro Matteo Salvini, in collegamento da casa sua, ha infatti pensato di rivolgere un pensiero ai tanti morti italiani a causa del Coronavirus. Al suo appello si è così subito unita la padrona di casa Barbara D’Urso, che ha proposto al leader della Lega di recitare insieme “L’eterno riposo”. Detto fatto: la loro “performance”, totalmente inaspettata, è stata immediatamente contestata dal popolo dalla rete, che l’ha definita al “limite dell’osceno televisivo”.

D’Urso e Salvini pregano insieme

Alla proposta di Matteo Salvini di dedicare 10 secondi agli oltre diecimila italiani deceduti per via del Covid-19, la conduttrice ha giunto le mani giunte in segno di preghiera.

“Lo posso recitare, perché tanto tutte le sere faccio il rosario. Non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo”, ha quindi aggiunto la D’Urso. Dopodiché ecco partire la preghiera di Carmelita e di Matteo all’unisono, che ha subito indispettito i telespettatori da casa.





Qualcuno, per esempio, ha visto in questo gesto una sorta di strumentalizzazione della fede. Altri invece hanno provato imbarazzo pensando alle persone che hanno davvero perso una persona cara. “Certi programmi andrebbero sospesi senza se e senza ma. Per rispetto, punto”, ha precisato un utente, condensando in sostanza il pensiero di molti altri spettatori.