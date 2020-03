Coronavirus, Fabrizio Corona e la festa di compleanno in quarantena

In barba ai divieti imposti per l'emergenza Coronavirus Fabrizio Corona ha dato una festa per il suo compleanno.

Fabrizio Corona infrange ancora una volta le regole: l’ex Re dei paparazzi ha festeggiato il suo 46esimo compleanno a casa sua a Milano, insieme al figlio Carlos Maria e all’ex moglie Nina Moric. Secondo indiscrezioni ci sarebbero state anche altre persone alla festa.

Coronavirus, Fabrizio Corona: il compleanno

In barba ai divieti imposti per l’emergenza coronavirus Fabrizio Corona ha festeggiato il suo 46esimo compleanno in compagnia, e non ha mancato di farlo sapere lui stesso attraverso i propri canali social. “Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 28 Mar 2020 alle ore 4:15 PDT



Sembra però che Nina e Carlos non fossero gli unici a essere invitati alla festa di compleanno dell’ex detenuto: secondo indiscrezioni ci sarebbero state anche altre persone e i fan dei social si sarebbero infuriati, costringendo Corona a cancellare le stories incriminate via social.

Solo qualche settimana fa Nina Moric aveva per altro confessato di esser stata male e di essere convinta di esser stata contagiata dal Coronavirus. Per questo la modella croata si sarebbe isolata da tutto e da tutti. Come mai ha poi deciso di tornare sui propri passi accettando di essere invitata a casa di Fabrizio Corona, per altro con suo figlio?