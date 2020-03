Placido Domingo è stato ricoverato d'urgenza per il Coronavirus: il tenore spagnolo aveva reso noto di essere risultato positivo pochi giorni fa

Il noto quanto popolare cantante spagnolo Placido Domingo è stato ricoverato d’urgenza per complicazioni da Coronavirus. La notizia è stata diramata dalla CNN, che precisa ad ogni modo come l’artista stia reagendo alle cure. La star dell’opera, solo pochi giorni fa, aveva rivelato di essere risultato positivo al Covid 19. Il tenore stava infatti già trascorrendo la propria quarantena in un ospedale di Acapulco, nello Stato di Guerrero in Messico.

Placido Domingo: le condizioni del tenore

Ritiratosi dall’attività artistica dopo diverse accuse di violenza sessuale, Placido Domingo, oggi 79 anni, si trovava già in Messico quando hanno fatto la loro comparsa i primi sintomi del contagio. In una conferma via email, la sua assistente aveva precisato che le condizioni del tenore erano stabili e che sarebbe rimasto in ospedale tutto il tempo necessario.

Lui stesso aveva poi postato un messaggio su Facebook, confermando la sua positività al test per Covid-19 e l’autoisolamento suo e della sua famiglia.





Non si tratta dunque di un momento particolarmente sereno per l’artista, che a febbraio aveva ammesso le proprie responsabilità nelle accuse per molestie sessuali. “Sono davvero dispiaciuto per il dolore che ho causato. Accetto la piena responsabilità delle mie azioni”, aveva precisato di fatto Domingo. Le sue scuse non sono però bastate, tanto che in Spagna un suo concerto è stato annullato, mentre negli USA ha dovuto lasciare la direzione dell’Opera di Los Angeles. Ora poi, dopo piccoli miglioramenti, giunge la notizia della sua ricaduta per le complicazione dall’infezione da Coronavirus.