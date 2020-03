Nella Casa del GF Vip nuova discussione tra Antonio Zequila e Teresanna Pugliese: una proposta particolare ha scatenato il putiferio

In attesa della nuova diretta del Grande Fratello Vip, gli animi dei concorrenti si fanno sempre più movimentati. Nonostante si cerchi in tutti i modi di avere una convivenza serena in questi ultimi giorni di preminenza nella Casa, alcuni gieffini non perdono occasione di scontrarsi. Proprio questo è di fatto accaduto qualche ora fa, precisamente tra Antonio Zequila e Teresanna Pugliese.

Nel corso di una serata in cui i Vip hanno avuto modo di rilassarsi vedendo insieme un film, l’atmosfera si è infatti surriscaldata per via di una nuova discussione nella casa. Per la precisione Antonio Zequila, una volta terminato il film, ha invitato i suoi compagni di avventura a recitare una soap opera. Purtroppo né Teresanna Pugliese e né Paolo Ciavarro si sono dimostrati favorevoli e propensi a questo “gioco”.

Così proprio tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e l’attore salentino è iniziato un feroce battibecco.

GF VIP: Teresanna e Zequila litigano

A un certo punto della discussione, Zequila ha domandato esplicitamente a Teresanna: “Vuoi litigare con me?”. Subitanea è stata la reazione dell’ex tronista, che ha ribadito come non si senta libera di esprimere il proprio parere. “Se ho un’idea diversa dalla tua, non significa che voglio litigare”, ha difatti replicato la campana, ribadendo pertanto come tra lei e il suo conterraneo non corra certo buon sangue.





Nel mentre per la penultima puntata del Grande Fratello Vip 4 si attendono grandi colpi di scena. Verranno infatti eletti gli altri finalisti di questa edizione, che andranno ad aggiungersi a Sossio e Aristide per la finalissima di inizio aprile.