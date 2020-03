Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno davvero passando la quarantena insieme? Alcune foto parrebbero confermare la loro vicinanza

Ormai da diverso tempo si susseguono incessanti delle voci sul presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Molti sostengono infatti che i due ex fidanzati starebbero passando la quarantena insieme, tanto da aver persino trovato le prove di questa presunta supposizione. Dopo la rottura con i rispettivi compagni, i fan hanno dato pressoché per certo il riavvicinamento tra i due ex, che si sono conosciuti in quel di Uomini e Donne. Per ora, ad ogni modo, i diretti interessati non hanno mai dato conferma, ma alcune recenti IG Stories potrebbero averli traditi…

Giulia De Lellis e Damante insieme

Dai post pubblicati su Instagram sia da Giulia De Lellis che da Andrea Damante, infatti, si nota uno sfondo pressoché identico. Mentre l’ex gieffina si trova per la precisione sul balcone a fare ginnastica, l’ombra di una tenda parasole uguale farebbe intendere che i due siano nella stessa abitazione.

Anche i divanetti che si vedono chiaramente sul terrazzo in un’altra foto paiono esattamente gli stessi. Sembra pertanto che i due non riescano più a nascondere la loro passione… I fan della popolare coppia hanno dunque ragione? Quando e come arriverà la conferma da parte dei diretti interessati?

La conferma del riavvicinamento dei Damellis sembra dunque una notizia certa. Nel mentre è anche assodato che tra Giulia e Andrea Iannone sia tutto finito. Tra la nota web influcencer e il pilota di Moto GP, infatti, è tutto sfumato nel nulla, con un certo rammarico da parte dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez.