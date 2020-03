Dopo le critiche sulle modalità di pulizia delle zampe dei cani, Barbara D'Urso cerca di difendersi dalle accuse sorte sul web

Un recente collegamento di Pomeriggio Cinque con un veterinario ha scatenato una totale bufera sulla trasmissione Mediaset nonché sulla stessa padrona di casa Barbara D’Urso. Associazioni, addetti ai lavori e amici degli animali sono infatti insorti per via di alcune dichiarazioni emerse nel corso del programma. Il medico ha infatti dichiarato che per igienizzare le zampe dei cani è possibile usare della candeggina diluita nell’acqua. A tali parole, le critiche sono giunte a fiotti, tanto che la partenopea ha deciso di rispondervi in maniera diretta. Ad aiutarla è intervenuto in diretta Marco Melosi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani. L’esperto ha dunque cercato di chiarire la questione del lavaggio delle zampe degli amici pelosi.

Barbara D’Urso infastidita

“Cani e animali non me li devono toccare, altrimenti parto con la spada sguainata”.

Queste dunque le parole di Barbara D’Urso, esternate nel tentativo di togliersi di dosso le accuse ricevute. La presentatrice ha poi letto le frasi pronunciate dal veterinario a Pomeriggio Cinque, le stesse che hanno dato vita al polverone mediatico. A questo punto il dottor Melosi è intervenuto precisando che è possibile usare la candeggina sugli animali, ma solo se diluita nel modo corretto.





Il caso tuttavia pare non essersi ancora chiuso, visto che molti hanno sottolineato come tale prodotto, particolarmente pericoloso, non debba essere usato in nessun modo su uomini e animali. A corroborare tale tesi è intervenuta persino Romina Power con un post a fulmicotone sui social. Come si difenderà la Carmelita nazionale da questi nuovi rimproveri?