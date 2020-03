Possedere uno dei saloni di bellezza più famosi ha i suoi pro e i suoi contro. A rivelarli è stato Federico Fashion Style.

Federico Fashion Style, alias Federico Lauri, ha uno dei saloni di bellezza più famosi tra i vip. L’hair stylist ha confessato che a causa di tutte le “bellezze” che avrebbe visto passare nel suo salone avrebbe avuto più d’una tentazione.

Federico Fashion Style: le parole

In molti hanno messo in giro la voce che Federico Fashion Style fosse gay, oppure che avesse avuto dei flirt con le famosissime donne che frequentano il suo salone di bellezza (Valeria Marini, Pamela Prati e Sabrina Ferilli sono solo alcune di esse). Il famoso hair stylist dei vip ha dichiarato che non sarebbero state poche “le tentazioni” all’interno del suo salone – a causa delle bellissime donne che lo frequentano – ma ha anche dichiarato che avrebbe sempre messo al primo posto il benessere della sua famiglia, quello della compagna Letizia e della piccola Sophie Maelle.





“Sicuramente un po’ di tentazione l’ho avuta, ma ora ho una famiglia ed una bambina quindi bisogna stare al proprio posto.

I clienti comunque sono intoccabili, non mescolo lavoro e sentimenti: è giusto così”, ha dichiarato Federico Lauri. Com’è noto le ospiti del suo salone sono alcune delle donne più famose dello show business italiano: una delle ospiti più assidue è sicuramente Valeria Marini – che è stata anche madrina di battesimo di sua figlia Maelle – poi ci sono anche Tina Cipollari, Alba Parietti, Antonella Mosetti e tante, tantissime altre.