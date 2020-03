Gf Vip, Paola Di Benedetto in lacrime: “Sto male”

Mentre si sfogava con Paolo Ciavarro Paola Di Benedetto è scoppiata in lacrime: cosa turba la concorrente del GF Vip?

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto è stata apprezzata in maniera trasversale da quasi tutti i concorrenti e recentemente ha anche potuto parlare con la famiglia e il fidanzato Federico Rossi, che le ha confermato i suoi sentimenti. Nonostante la fine dello show sia vicina l’ex Madre Natura di Ciao Darwin è scoppiata in lacrime, e ha spiegato perché.

Paola Di Benedetto in lacrime: i motivi

La fine del Grande Fratello Vip si avvicina (è prevista per l’8 aprile) e i concorrenti sono più tesi che mai, specie perché ora tutti sanno che la situazione a cui andranno incontro una volta usciti dalla casa non sarà semplice, e probabilmente non potranno riabbracciare fin da subito tutti i loro cari. Paola Di Benedetto ha ricevuto il loro conforto per via telefonica e anche il fidanzato Federico Rossi le ha confermato il suo profondo sentimento per lei.





Ciononostante la concorrente è scoppiata a piangere mentre parlava con Paolo Ciavarro e gli ha spiegato che il motivo delle sue lacrime sarebbe stato legato proprio alla fine del programma.

Secondo Paolo è normale sentirsi tristi quando un’esperienza così profonda stia per finire, e Paola ha risposto “ci sto troppo male”. All’interno della Casa la giovane showgirl ha stretto un buon legame con quasi tutti i partecipanti e, come tutti loro, è impaziente di poter presto riabbracciare i suoi cari. Durante l’emergenza Coronavirus sia Paola sia gli altri concorrenti hanno potuto sentire per pochi istanti le loro famiglie, così da essere certi che tutti loro stessero al meglio.