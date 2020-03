Oltre all'addio ai titoli nobiliari Harry e Meghan hanno fatto sapere anche di aver chiuso i loro profili social.

Il 1° aprile è previsto l’addio di Harry e Meghan dalla corona britannica e così i due – ormai ex – duchi del Sussex hanno annunciato via social che chiuderanno i loro profili salutando la loro community.

Harry e Meghan: l’addio

Harry e Meghan hanno annunciato via social che chiuderanno i loro canali social, che resteranno inattivi. Il 1° aprile la coppia dirà ufficialmente addio ai titoli nobiliari, così come stabilito durante gli accordi presi con la Regina. Harry e Meghan hanno deciso quindi di abbandonare anche i profili social in cui comparivano come Sussex Royal, e prima di farlo hanno dedicato un lungo post alla loro community:

“Anche se potreste non vederci qui, il nostro lavoro continua. Grazie a questa comunità, per il supporto, l’ispirazione e l’impegno condiviso per il bene nel mondo.

Non vediamo l’ora di riconnetterci presto. Fino ad allora, abbiate cura di voi”, ha scritto la coppia nel post.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) in data: 30 Mar 2020 alle ore 9:17 PDT

I due ex duchi si sono trasferiti in Canada e sembra che durante l’emergenza Coronavirus Meghan abbia persino impedito a Harry di fare ritorno nel Regno Unito, nonostante suo padre il Principe Carlo fosse risultato positivo alla malattia. I due hanno scelto di trasferirsi in una splendida villa a Vancouver dove cresceranno il loro bambino, il piccolo Archie Harrison, come due persone comuni.