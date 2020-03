Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, ha un nuovo compagno: il ritrovato amore dopo la fine della storia con Luca Bizzarri

La bellissima Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, sembra aver ritrovato il sorriso. Dopo la fine della storia con il comico Luca Bizzarri, la giovane ha infatti presentato sui social il suo nuovo fidanzato. Il fortunatissimo si chiama Frank Faricy ed è il fondatore nonché l’amministratore delegato di XGen, azienda attiva nel settore dell’intelligenza artificiale. Per ora Ludovica non ha detto molto del suo nuovo compagno, condividendo solo una romantica foto di coppia sul suo profilo ufficiale Instagram.

#BxG ♾ @frankjfaricy Amore mio ♥️ #oldbutgold

Ludovica Frasca di nuovo felice

Ludovica Frasca ha dunque vissuto una lunga relazione con Luca Bizzarri, noto attore del duo comico con Paolo Kessisoglu. Tra i due ci sono ben 22 anni di differenza, anche se questo non è mai stato per loro un problema. Entrambi riservati, hanno sempre tenuto la loro storia lontana dal gossip per quanto possibile.

La loro crisi di coppia risalirebbe peraltro al 2018, ma anche questa è stata vissuta nel silenzio mediatico.





Frank Faricy, il nuovo fidanzato di Ludovica Frasca, è originario di Londra e vive a Clearwater, in Florida. Come detto, è un ingegnere nonché un grande amante dei viaggi. Non sono ancora chiare le modalità che hanno portato Frank e Ludovica a conoscersi, ma lei sembra molto contenta di questo nuovo amore.