Ecco quali sono i cantanti che vedremo su Rai Uno martedì 31 marzo 2020 per l’evento "Musica Che Unisce" contro il Coronavirus

Martedì 31 marzo andrà in onda l’evento più atteso degli ultimi giorni. Si tratta di “Musica che unisce“, un particolare appuntamento con la musica live che arriverà direttamente dalle case dei nostri beniamini della musica italiana. In piena emergenza Coronavirus, molti cantanti si sono già adoperati nel realizzare dei piccoli concerti dai loro salotti. Ora tutto questo prenderà forma in un vero show televisivo, che sarà trasmesso in prima serata su Rai Uno.

“Musica che unisce”: gli artisti live

Lo scopo dell’evento sarà totalmente benefico, atto a raccogliere fondi per la Protezione Civile nella lotta al Covid-19. Ecco allora chi saranno gli artisti che si esibiranno live dal loro salotto, insieme a molti altri esponenti del cinema e dello spettacolo in generale. Per quanto riguarda i cantanti che hanno accettato l’invito, la lista ufficiale dovrebbe essere questa:

Alessandra Amoroso

Andrea Bocelli

Brunori Sas

Calcutta

Cesare Cremonini

Diodato

Elisa

Emma

Ermal Meta

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gazzelle

Gigi D’Alessio

Levante

Ludovico Einaudi

Mahmood

Måneskin

Marco Mengoni

Negramaro

Paola Turci

Pinguini Tattici Nucleari

Riccardo Cocciante

Tiziano Ferro

Tommaso Paradiso.

Insieme a loro, come detto, presenzieranno anche molti altri personaggi, come Roberto Bolle, Bebe Vio, Paola Cortellesi, Federica Pellegrini, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, solo per citarne alcuni.

Molti saranno dunque i volti dal mondo dello sport, che renderanno ancora più forte questo grido di speranza in musica.