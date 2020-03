Romina Power si è mostrata ferocemente indignata con Barbara D'Urso per via di una dichiarazione della conduttrice partenopea

Romina Power ha deciso di rispondere con estrema durezza a una delle ultime esternazioni di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. La conduttrice partenopea continua di fatto ad andare strenuamente in onda ogni giorno, trattando quasi esclusivamente il tema dell’emergenza Coronavirus. Così, tra i tanti approfondimenti e tutorial relativi alle precauzioni per contenere il contagio, Carmelita ha anche affrontato la questione dell’igiene dei nostri amici a quattro zampe. Nello specifico, la presentatrice ha spiegato come pulire le zampe dei cani per rimuovere eventuali tracce del virus.

Barbara D’Urso sotto accusa

Tuttavia Barbarella ha dato un consiglio non proprio corretto, ossia quello di igienizzare le zampe degli animali con la candeggina. Subitaneo è stato il rivolgimento del popolo del web, che ha fatto notare come la candeggia sia un prodotto abrasivo e dunque molto pericoloso, soprattutto se utilizzato in zone così delicate.

La conduttrice è così dunque corsa ai ripari, chiedendo l’intervento in trasmissione del Presidente dell’Associazione dei Veterinari Italiani. L’esperto ha quindi precisato che acqua e sapone sono sufficienti per lavare le zampe dei cani. Se proprio si vuole utilizzare la candeggina, è bene diluirne due cucchiai in un litro d’acqua.

Visualizza questo post su Instagram Non disinfettate le zampe dei vostri cagnolini con candeggina . Ecco cosa provoca ANCHE diluita ! Basta acqua e sapone . Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 30 Mar 2020 alle ore 5:18 PDT

Ma ancora una volta gli animalisti non ci stanno: la candeggina sugli animali non va usata nemmeno se diluita. A questo coro comune insorto sul web si è aggiunta anche Romina Power, con un post pubblicato su Instagram. Allusiva tra le righe proprio a Barbara D’Urso, la cantante ha di fatto ammonito a non usare tale prodotto sui nostri compagni pelosi.