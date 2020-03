Uomini e Donne non si ferma: Raffaella Mennoia ha dato un annuncio che ha riempito di gioia i fan.

Raffaella Mennoia ha cercato di tirare su il morale ai telespettatori di Uomini e Donne e ha annunciato loro che i casting del programma continueranno – se non fisicamente – quantomeno telefonicamente.

I casting: l’annuncio della Mennoia

La fidata collaboratrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha annunciato che Uomini e Donne non si ferma: anche se il programma – così come molti altri – è stato sospeso per via dell’emergenza Coronavirus continuano i casting dei futuri tronisti e corteggiatori. Qualora i casting non possano essere effettuati in sicurezza presso uno degli studi della società Elios (visionati spessi dalla Mennoia durante queste giornate) essi verranno effettuati per via telefonica, e per questo la stessa Mennoia ha invitato i fan e gli aspiranti corteggiatori e tronisti a inviargli i messaggi con le loro storie.





La sceneggiatrice del programma ha annunciato che ci saranno presto novità anche per quanto riguarda Temptation Island Vip, mentre per quanto riguarda Amici 2020 è andata in onda la semifinale e i fan sono in attesa di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione.

Uomini e Donne non è l’unico programma ad aver ricevuto una battuta d’arresto a causa dell’emergenza Coronavirus. Molti dei principali show targati Rai e Mediaset sono stati sospesi o rimandati in via precauzionale o perché non potevano essere realizzati con le dovute misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità dei propri partecipanti. A causa della pandemia globale sono stati sospesi anche concerti, manifestazioni ludiche e famosi eventi sportive (non ultime le Olimpiadi del 2020).