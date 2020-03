Volete fare la corte a Gemma Galgani o a Giovanna Abate di Uomini e Donne? In tempi di Coronavirus si passa al virtuale

Come la gran parte delle trasmissioni televisive, anche Uomini e Donne ha dovuto interrompere le registrazioni a causa del Coronavirus. Tuttavia la sempre fervida redazione di Maria De Filippi ha già attuato un nuovo piano per non tenere ferme le proprie creature. Come deciso da Mediaset, gli show che conteggiano molte persone in studio sono state sospese a data da destinarsi. Di conseguenza sia i corteggiatori sia i tronisti hanno ora come unica possibilità quella di farsi vedere virtualmente.

Visualizza questo post su Instagram Vuoi corteggiare Gemma o Giovanna? Iscriviti su Wittytv.it (link in bio) o chiama il numero 0637351664! 📲#UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 30 Mar 2020 alle ore 9:32 PDT

Uomini e Donne prosegue online

I casting per il programma sono tuttavia ancora aperti. A conferma di ciò, proprio in queste ore su Witty TV è apparso un annuncio alquanto particolare. La candidatura a Uomini e Donne proseguirà infatti sul web, dove per prima volta non ci si presenterà al buio, ma con un vero corteggiamento a parole, via mail o tramite WhatsApp.

Le dirette interessate da questa nuovissima modalità di conoscenza sono Gemma Galgani per il trono over e Giovanna Abate per il trono classico. Proprio nell’ultima puntata di Uomini e Donne, l’acerrima nemica di Tina Cipollari aveva ricevuto in studio un nuovo corteggiatore.





Nell’attesa che tutto torni presto alla normalità, intanto precisiamo che per poter corteggiare le due Dame con le parole è necessario compilare un form sul sito della trasmissione. In alternativa, è possibile contattare la redazione al numero di telefono 06-37351664.