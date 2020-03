In una diretta su Instagram, l'ex tronista Lorenzo Riccardi ha parlato di Tina Cipollari e del loro rapporto a Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi, insieme alla sua dolce metà Claudia Dionigi, ha fatto di recente una diretta su Instagram con Gianni Sperti. Chiaramente non sono mancate delle novità su Uomini e Donne, visto che i due colleghi hanno parlato un po’ di tutto, dei tempi del trono alla loro attuale quarantena.

Diventato da qualche mese opinionista nel dating show mariano, Lorenzo ha dunque risposto ad alcune domande dei fan. Poi, sempre insieme all’ex marito di Paola Barale, si è trovato a commentare anche il Grande Fratello Vip 4. Gianni ha però voluto chiarire in special mondo un concetto saltato fuori in trasmissione nel corso delle ultime settimane. Si tratta nello specifico dell’argomento inerente gli amori di serie A e di serie B. L’opinionista ha così spiegato che non si tratta di importanza, ma di diverse modalità di affrontare il trono.

Lorenzo e Tina: retroscena

Dopo aver lanciato una sorta di frecciatina al veleno agli ultimi protagonisti del Trono Classico, Lorenzo Riccardi si è dunque trovato a scherzare sul carattere dei suoi colleghi opinionisti.

Al tal proposito, l’ex tronista ha affermato di essere diventato amico di Tina Cipollari. “Dal lato nostro c’è un quoziente intellettivo molto più alto!”, ha commentato il 23enne milanese, raccontando poi cosa accade con la bionda Vamp durante la registrazione delle puntate. “Sparliamo su tutti. Ne abbiamo una su ognuno!”. Dopo questa indiscrezione, cosa potrebbe dunque riservare una puntata speciale che dovesse contenere tutti i commenti di Tina e Lorenzo?