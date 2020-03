Vittoria Deganello ha aggiornato i fan a proposito del tampone a cui si è sottoposta per il Coronavirus.

Nei giorni scorsi si era scatenata una bufera su Vittoria Deganello che aveva annunciato di esser stata sottoposta al tampone per il Coronavirus pur essendo asintomatica. L’ex corteggiatrice ha rivelato anche l’esito del test.

Vittoria Deganello: il tampone

Attraverso i social Vittoria Deganello aveva fatto sapere di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus dopo che una persona a lei vicina sarebbe risultata positiva alla malattia. In tanti si erano scatenati contro di lei, accusandola persino di aver “pagato” o di essere ricorsa a delle “corsie preferenziali” per farsi fare il tampone pur non avendone bisogno (visto che sarebbe stata asintomatica). A distanza di alcuni giorni è stata la stessa ex corteggiatrice a rivelare l’esito del test: sarebbe negativa, e ovviamente questo l’avrebbe sollevata e di molto.





Nei giorni scorsi in molti avevano provato a prendere le sue difese dopo che in tanti l’avevano accusata di aver “pagato” per il tampone.

La polemica sui personaggi vip e i calciatori che sarebbero stati sottoposti al tampone (pur non avendo sintomi evidenti della malattia) è stata sollevata anche da Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto pubblicamente se esistesse una “corsia preferenziale” che consentisse ai personaggi famosi di fare il tampone nonostante tanti cittadini che l’avessero richiesto (e magari con sintomi manifesti) non fossero riusciti ad ottenerlo. Vittoria Deganello ha dichiarato solo che il tampone sarebbe stato necessario perché una persona a lei vicina sarebbe risultata positiva al virus.