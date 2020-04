Amedeo Minghi è stato ricoverato in ospedale: sui social ha pubblicato un video con la mascherina per proteggersi dal coronavirus.

Amedeo Minghi ha postato un video sui social dal letto d’ospedale dove si trova ricoverato: la mascherina che indossa, ha spiegato, è per proteggersi dal coronavirus. Il cantante appare molto affaticato nel parlare, ma realizza una diretta per comunicare ai fan le sue condizioni.

Amedeo Minghi ricoverato

“Che grande piacere stare di nuovo assieme su questa pagina che avete sempre amato, una pagina bella, con tante storie bellissime, con tanto amore vissuto, nella nostra storia e spero possa ovviamente continuare”. Amedeo Minghi comunica con i fan dal letto dell’ospedale dove si trova ricoverato: indossa la mascherina per proteggersi dal coronavirus. “Questa diretta è soprattutto per scusarmi con voi per aver ritardato così tanto a riaprire questo dialogo interrotto così a lungo nel tempo. Ma sapete quelli come me un po’ così, un po’ da risonanza magnetica hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto, triste autolesionismo che poi colpisce le persone che amiamo di più, questo è importante sottolinearlo e quelle sono quelle che da questo tipo di comportamento ci rimettono di più”.

Con affetto, inoltre, sottolinea: “Sapervi accanto per me è importante“.

Il cantante si è rivolto ai fan in lacrime: “Siamo pochi, giustamente, avete detto basta, ti abbiamo scritto, aspettato, cercato quindi alla fine giustamente avete ritenuto opportuno andarvene da qualche altra parte, prima c’erano gli annunci con tantissimi di voi che partecipavano, ora ho visto, sempre di meno”. “Poi le lacrime cadono e adesso le vostre lacrime più quelle del caldo, del sudore… La sostanza è questa, che siamo tornati, ci vogliamo stare, vi vogliamo essere, come prima o più numerosi”.





Nonostante tutto, però, la speranza è quella di rivedere presto i fan: “Questa sorta di autolesionismo deve finire. Io vi penso, spero che torniate numerosi su questa pagina per rivivere insieme le emozioni che sempre abbiamo condiviso, incontri, firmacopie, riprendere il filo del discorso che io ho interrotto e che voglio recuperare.

Spero di rivedervi, anche con modalità diverse dal passato, piango di lacrime di emozioni“.