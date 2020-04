Una tenerissima foto di Barbara D'Urso da piccola ha scatenato i commenti di migliaia di fan: la dolce immagine con la mamma

Sapreste riconoscere chi è la bambina in questa foto in bianco e nero? Si tratta della conduttrice probabilmente più famosa dell’intero palinsesto televisivo italiano, che tiene compagnia a moltissimi telespettatori pressoché ogni giorno. Ebbene sì, parliamo proprio di Barbara D’Urso, che i fan hanno subito decretato come “regina d’Italia” già in tenerissima età. Il popolare volto di Mediaset ha postato questo specialissimo scatto sul suo profilo ufficiale Instagram. Ma quello che commuove di questo ricordo amarcord è la presenza dell’adorata mamma della nostra Carmelita, scomparsa quando lei era ancora piccola.

“Martedì #Vintage Oggi #carmelita e mamma ❤️❤️❤️”, scrive di fatto la conduttrice nella didascalia a corredo dell’immagine. Immediati, come detto, sono stati i messaggi dei molti ammiratori della partenopea, che non hanno lesinato nei complimenti per la loro beniamina.

Visualizza questo post su Instagram Martedì #Vintage 🤩🤩🤩 Oggi #carmelita e mamma ❤️❤️❤️ #ricordi #amarcord #album #nostalgia #iorestoacasa #tuttoandrabene #coronavirus #nopanic #restiamoacasa #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 31 Mar 2020 alle ore 5:04 PDT

Barbara D’Urso sotto accusa

Nel mentre per Barbara D’Urso non sono tutte rose e fiori.

Sono infatti oltre 40mila le firme raccolte in poche ore per una petizione online contro di lei. In essa si chiede ai vertici di casa Mediaset di cancellare le trasmissioni della conduttrice di Canale 5, per aver “superato il limite invitando Salvini e pregando in diretta insieme a lui”. Il riferimento è chiaramente all’Eterno Riposo recitato dalla signora della tv insieme al leader della Lega durante l’ultima puntata di “Live” in ricordo delle vittime del Coronavirus.