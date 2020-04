Come tutti i cittadini italiani anche Carlo Conti sta trascorrendo la quarantena in casa, e ha raccontato cosa farebbe.

A causa dell’emergenza Coronavirus molti programmi tv sono stati cancellati o sospesi. Tra questi anche la Corrida, il programma condotto da Carlo Conti. Il conduttore ha rivelato che starebbe trascorrendo il periodo della quarantena a Firenze, in compagnia della sua famiglia.

Carlo Conti in quarantena

Carlo Conti sarebbe tornato da Roma a Firenze, dove starebbe trascorrendo del tempo in compagnia della sua famiglia in attesa che l’emergenza Coronavirus diventi solo un brutto ricordo. Il conduttore uscirebbe solo per fare la spesa, e ovviamente indossando la mascherina protettiva. A casa con lui vi sono la moglie, Francesca Vaccaro, e il loro bambino, Matteo.





“Sono qui che gioco con mio figlio Matteo e mi godo la mia famiglia, leggo libri. Scorrono no stop sulla Tv gli aggiornamenti sulla situazione davvero difficile che stiamo vivendo ed è logico che l’attenzione molto sia concentrata lì.

Penso anche ai programmi ma ora le priorità sono altre”, ha rivelato il celebre conduttore a proposito della quarantena. La Corrida non è certo l’unico programma ad esser stato sospeso a causa dell’emergenza: molti programmi sono stati sospesi in via precauzionale, altri invece sono stati rimandati a data da destinarsi perché era impossibile garantire al loro interno tutte le misure atte a evitare contagi tra i membri dello staff. Carlo Conti, così come molti altri dei suoi colleghi, via social ha intimato ai fan di restare a casa e di rispettare le normative del governo emesse per impedire il diffondersi dei contagi.